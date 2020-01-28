28-летний житель Невеля повторно сел пьяным за руль

14:01, 01 февраля 2020, ПАИ

В Невеле 28-летний мужчина повторно сел за руль пьяным. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В ночь на 31 января у дома по улице Ломоносова в Невеле стражи порядка остановили для проверки иномарку «Тойота». За рулем автомобиля находился пьяный водитель. Ранее мужчина уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение.

За повторную езду в пьяном виде задержанный будет привлечен к уголовной ответственности.