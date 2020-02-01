В честь 75-летия подвига советского подводника Александра Маринеско для псковских школьников провели «Урок мужества»

16:10, 01 февраля 2020, ПАИ

Псковские школьники побывали на «Уроке мужества», который был посвящен 75-летию подвига легендарного советского подводника Александра Маринеско. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В мероприятии участвовали ветераны Военно-морского флота, Псковского морского собрания, Пограничного управления ФСБ России по Псковской области, а также воспитанники клуба «Юный моряк-подводник», юнармейцы и учащиеся школ города. Депутат Псковской городской Думы Сергей Колосов также посетил мероприятие и выразил благодарность организаторам мероприятия за хорошую и нужную инициативу.

Руководитель Псковского музея Армии и Флота, полковник морской пехоты в отставке Павел Дроздов рассказал юным патриотам о жителе Пскова, который входил в состав подводной лодки С-13. Им был выходец из Куньинского района - старшина 2 статьи Федор Егоров, удостоенный Ордена Красной звезды. Также на уроке мужества школьникам презентовали фильм «Александр Маринеско - легенда подводного флота», в котором подробно рассказывается о подвиге Героя Советского Союза, совершенного им 30 января 1945 года.

Александр Маринеско был командиром краснознаменной подводной лодки С-13 бригады подводных лодок Краснознаменного Балтийского флота, капитан 3-го ранга. 30 января 1945 года лодка атаковала и отправила на дно корабль военного флота Германии «Вильгельм Густлофф» с 10 582 немцами. Корабль был крупнейшим по тоннажу, потопленным советскими подводниками.

Подводные лодки под командованием Александра Маринеско совершили 6 боевых походов во время войны. В результате 2 транспорта были потоплены, а один повреждён. Звание Героя Советского Союза легендарному подводнику присвоили лишь посмертно – в 1990 году.