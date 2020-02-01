Четырехдневная рабочая неделя ожидает россиян в феврале

17:30, 01 февраля 2020, ПАИ

В феврале россиян ожидает четырехдневная рабочая неделя. Длинные выходные связаны с празднованием Дня защитника Отечества, сообщают «Известия».

Короткая неделя ожидает рабочих с 25 по 28 февраля. Выходные ожидаются с 22 по 24 февраля . 23 февраля в этом году выпадает на воскресенье, в связи с этим выходной день переносится на понедельник, 24 февраля.

Следующие длинные выходные ожидают россиян с 7 по 9 марта в связи с празднованием Международного женского дня. Рабочая неделя после праздников также будет короткой с 10 по 13 марта.

Ранее сообщалось, что в 2020 году россиян ожидает 8 коротких рабочих недель.