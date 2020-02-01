Михаил Ведерников пожелал псковичам хороших выходных
Губернатор Псковской области пожелал псковичам хороших выходных. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.
«Желаю всем хороших, светлых выходных и приятного отдыха с родными и близкими. Ну, и не болейте, конечно», - написал на своей личной странице Михаил Ведерников.
Кроме того, губернатор отметил, что пришел февраль, а зима так и не наступила.
«Лучше воспользоваться хорошей погодой и погулять по примечательным местам Псковской области», - добавил глава региона, отметив, что в парках можно заметить зеленую траву, а в некоторых местах и грибы.