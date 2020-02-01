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Общество

Михаил Ведерников пожелал псковичам хороших выходных

Губернатор Псковской области пожелал псковичам хороших выходных. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

«Желаю всем хороших, светлых выходных и приятного отдыха с родными и близкими. Ну, и не болейте, конечно», - написал на своей личной странице Михаил Ведерников.

Кроме того, губернатор отметил, что пришел февраль, а зима так и не наступила.

«Лучше воспользоваться хорошей погодой и погулять по примечательным местам Псковской области», - добавил глава региона, отметив, что в парках можно заметить зеленую траву, а в некоторых местах и грибы.

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