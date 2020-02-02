Спецоборудование и подарки от митрополита Тихона получил Псковский медицинский колледж

08:26, 02 февраля 2020, ПАИ

Специальное оборудование и подарки от митрополита Псковского и Порховского Тихона получил Псковский медицинский колледж, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковской епархии.

В преддверии 90-летия со дня образованию колледжа его сотрудникам вручили тренажер для освоения навыков пальпации и аускультации органов грудной клетки. Также епархия помогла в организации праздничного концерта и чаепития для ветеранов образовательного учреждения.

Кроме этого, ветераны получили подарок от митрополита Тихона – книгу «Несвятые святые» с дарственной подписью. Их передал руководитель отдела по больничному служению Псковской епархии иерей Евгений Ковалев.

В поздравлении приняли участие сестры милосердия Свято-Елисаветинского сестричества при храме Вознесения Господня города Пскова вместе с руководителем сестричества, иереем Олегом Ивановым.