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Общество

Спецоборудование и подарки от митрополита Тихона получил Псковский медицинский колледж

Специальное оборудование и подарки от митрополита Псковского и Порховского Тихона получил Псковский медицинский колледж, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковской епархии.

В преддверии 90-летия со дня образованию колледжа его сотрудникам вручили тренажер для освоения навыков пальпации и аускультации органов грудной клетки. Также епархия помогла в организации праздничного концерта и чаепития для ветеранов образовательного учреждения.

Кроме этого, ветераны получили подарок от митрополита Тихона – книгу «Несвятые святые» с дарственной подписью. Их передал руководитель отдела по больничному служению Псковской епархии иерей Евгений Ковалев.

В поздравлении приняли участие сестры милосердия Свято-Елисаветинского сестричества при храме Вознесения Господня города Пскова вместе с руководителем сестричества, иереем Олегом Ивановым.

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