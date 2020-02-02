Пассажир автобуса «Петербург – Псков» обокрал магазин в Гдовском районе

09:23, 02 февраля 2020, ПАИ

Пассажир автобуса «Петербург – Псков» обокрал магазин райпо в деревне Спицино Гдовского района. Как стало известно Псковскому агентству информации из источника, близкого к правоохранительным органам, инцидент произошел 1 февраля в 20:10.

Мужчина разбил окно магазина поленом и пролез внутрь. В торговом помещении нарушитель выпил пиво и забрал из кассы пять тысяч рублей. После этого он сел на автобус «Петербург – Псков» и уехал в сторону областного центра.

Отмечается, что в тот день магазин был закрыт с 19:00. Сигнал тревоги поступил на диспетчерский пульт псковской охранной организации. В настоящее время следствие и уголовный розыск устанавливают местонахождение подозреваемого.