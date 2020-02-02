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Общество

Голосование по выбору территорий для благоустройства в Пскове начнется 8 февраля

Рейтинговое голосование по отбору общественных пространств в Пскове для первоочередного благоустройства состоится с 8 до 24 февраля. Об этом сообщила глава Пскова Елена Полонская в своем аккаунте в Facebook.

«Несомненно, что многие, очень многие территории нашего города заслуживают обновления и достойного благоустройства, – отметила глава областного центра. – Но сами псковичи решают, какие из них должны быть приведены в порядок в первую очередь».

Псковичи смогут выбрать следующие территории, которые будут благоустроены в 2021 году в первую очередь: парк имени Юрия Гагарина, сквер у памятника академику И. К. Кикоину, территорию общего пользования у средней общеобразовательной школы №13 и площадь Ленина.

Голосование состоится на портале moydom.ru. Дизайн-проекты представлены на сайтах pskovgorod.ru и pskovadmin.ru.

28 января депутат гордумы Федор Постнов предложил переместить памятник Ленину в Пскове, поскольку площадь необходимо «отдать людям».

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