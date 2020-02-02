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Общество

Фильм о бойцах 6 роты «Дайте сказать!» покажут в Пскове 1 марта

Премьера документального фильма «Дайте сказать!», посвященного бойцам 6-й роты, состоится в Пскове 1 марта. Об этом сообщается в группе создателей фильма в социальной сети «ВКонтакте».

«Уникальность проекта в том, что он создается без цензуры, без официальных лиц и только с теми, кто действительно причастен. К 20-летию подвига и во славу друзей, командиров, однополчан», - отметили авторы фильма.

Основная цель проекта – увековечить память о героическом подвиге десантников в современной истории России, а также дать слово людям, имеющим отношение к героям 6-й роты.

Также 1 марта киноленту «Дайте сказать!» покажут в кинотеатрах Москвы и Грозного.

Продюсер фильма – Сергей Гарусов. В 6-й роте погибли два его командира – гвардии капитан Александр Доставалов и гвардии майор Марк Евтюхин.

1 марта 2000 года в Аргунском ущелье бойцы 6-й роты вступили в бой с превосходящим по численности отрядом чеченских боевиков. В бою погибли 84 из 90 военнослужащих российской армии.

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