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Общество

200 тысяч рублей лишилась псковичка в результате телефонного мошенничества

24-летняя жительница Пскова лишилась 200 тысяч рублей в результате телефонного мошенничества, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Девушке позвонил неизвестный мужчина, представившийся сотрудником службы безопасности одного из банков. Он завладел деньгами псковички под предлогом предотвращения несанкционированного списания денежных средств с ее банковской карты.

Аналогичным образом лишилась более 70 тысяч рублей 68-летняя жительница Пскова. По фактам мошеннических действий следственные органы возбудили уголовные дела, добавили в ведомстве.

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