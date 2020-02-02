200 тысяч рублей лишилась псковичка в результате телефонного мошенничества

11:47, 02 февраля 2020, ПАИ

24-летняя жительница Пскова лишилась 200 тысяч рублей в результате телефонного мошенничества, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Девушке позвонил неизвестный мужчина, представившийся сотрудником службы безопасности одного из банков. Он завладел деньгами псковички под предлогом предотвращения несанкционированного списания денежных средств с ее банковской карты.

Аналогичным образом лишилась более 70 тысяч рублей 68-летняя жительница Пскова. По фактам мошеннических действий следственные органы возбудили уголовные дела, добавили в ведомстве.