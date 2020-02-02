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Общество

Встреча воздухоплавателей в Великих Луках: Когда состоятся кей-граб и ночное свечение аэростатов

Фото Александра Воробьева

25-я Международная встреча воздухоплавателей в Великих Луках состоится 11-17 июня, сообщили Псковскому агентству информации организаторы мероприятия.

Программа встречи

11 июня

утро - тренировочный полет;

9:00-15:00 - регистрация участников в центре соревнований СОК«Стрелец»;

20:00 – 21:00 - состязание «кей-граб», посвященное юбилейной Международной встрече воздухоплавателей.

12 июня

утро - тренировочный полет;

9:00 - 14:00 - регистрация участников в центре соревнований СОК«Стрелец»;

15:00 - генеральный брифинг;

18:00 - представление участников встречи на площади Ленина;

18:40 - начало движения колонны автомобилей с аэростатами к месту общего старта;

19:00 - 21:00 - общий старт аэростатов.

Фото Льва Соломатина

13 – 16 июня

- спортивные полеты.

17 июня

утро - спортивный полет;

15:00 - дебрифинг;

17:00 - торжественное закрытие, подведение итогов, награждение победителей;

21:00 - 23:00 - ночное свечение аэростатов на площади Ленина и на набережной Матросова.

Встреча будет носить статус 26-го Чемпионата России по воздухоплавательному спорту, 13-го Кубка Дружбы, 16-го Кубка города Великие Луки для пилотов, доказавших свою любовь к городу и преданность встречам, а также 14-го Кубка княгини Ольги.

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