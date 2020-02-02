Встреча воздухоплавателей в Великих Луках: Когда состоятся кей-граб и ночное свечение аэростатов
25-я Международная встреча воздухоплавателей в Великих Луках состоится 11-17 июня, сообщили Псковскому агентству информации организаторы мероприятия.
Программа встречи
11 июня
утро - тренировочный полет;
9:00-15:00 - регистрация участников в центре соревнований СОК«Стрелец»;
20:00 – 21:00 - состязание «кей-граб», посвященное юбилейной Международной встрече воздухоплавателей.
12 июня
утро - тренировочный полет;
9:00 - 14:00 - регистрация участников в центре соревнований СОК«Стрелец»;
15:00 - генеральный брифинг;
18:00 - представление участников встречи на площади Ленина;
18:40 - начало движения колонны автомобилей с аэростатами к месту общего старта;
19:00 - 21:00 - общий старт аэростатов.
13 – 16 июня
- спортивные полеты.
17 июня
утро - спортивный полет;
15:00 - дебрифинг;
17:00 - торжественное закрытие, подведение итогов, награждение победителей;
21:00 - 23:00 - ночное свечение аэростатов на площади Ленина и на набережной Матросова.
Встреча будет носить статус 26-го Чемпионата России по воздухоплавательному спорту, 13-го Кубка Дружбы, 16-го Кубка города Великие Луки для пилотов, доказавших свою любовь к городу и преданность встречам, а также 14-го Кубка княгини Ольги.