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Политика

Явка избирателей на предварительном голосовании «Единой России» в Печорском районе превысила 5%

Фото Псковского регионального отделения «Единой России»

5,06% составила явка избирателей на предварительном голосовании «Единой России» по определению кандидата на выборы главы Печорского района на 15:00 2 февраля. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения партии, на счетные участки пришли 818 избирателей.

Фото Псковского регионального отделения «Единой России»

Избиратели могут поддержать любого из следующих кандидатов: директора ООО «Автобусный курьер», военного пенсионера Сергея Тарасика, исполнительного секретаря местного отделения «Единой России» Юлию Бабушкину, самозанятого Владислава Маркова.

Фото Псковского регионального отделения «Единой России»

Счетные участки расположены в Домах культуры деревень Крупп, Новый Изборск, Лавры. В районном центре они находятся в школе № 3 и Центре культуры.

Фото Псковского регионального отделения «Единой России»

Отдать свой голос могут все, кто обладает активным избирательным правом и имеет регистрацию по месту жительства в пределах границ перечисленных счетных участков. 

Досрочные выборы главы муниципалитета пройдут 5 апреля в связи с тем, что пост главы района покинул Дмитрий Сопотов.

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