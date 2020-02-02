Явка избирателей на предварительном голосовании «Единой России» в Печорском районе превысила 5%

15:48, 02 февраля 2020, ПАИ

5,06% составила явка избирателей на предварительном голосовании «Единой России» по определению кандидата на выборы главы Печорского района на 15:00 2 февраля. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения партии, на счетные участки пришли 818 избирателей.

Избиратели могут поддержать любого из следующих кандидатов: директора ООО «Автобусный курьер», военного пенсионера Сергея Тарасика, исполнительного секретаря местного отделения «Единой России» Юлию Бабушкину, самозанятого Владислава Маркова.

Счетные участки расположены в Домах культуры деревень Крупп, Новый Изборск, Лавры. В районном центре они находятся в школе № 3 и Центре культуры.

Отдать свой голос могут все, кто обладает активным избирательным правом и имеет регистрацию по месту жительства в пределах границ перечисленных счетных участков.

Досрочные выборы главы муниципалитета пройдут 5 апреля в связи с тем, что пост главы района покинул Дмитрий Сопотов.