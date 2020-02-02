Более 900 нарушений в сфере оплаты труда выявила прокуратура в Псковской области в 2019 году

18:12, 02 февраля 2020, ПАИ

Более 900 нарушений законодательства в сфере оплаты труда выявили сотрудники прокуратуры в Псковской области в 2019 году, сообщили Псковскому агентству информации в региональном ведомстве.

Так, в ходе надзора прокуроры выявили 34 организации, руководство которых не обеспечило своевременную выплату зарплаты. Помимо этого, 12 из указанных компаний имели просроченную задолженность по зарплате на сумму 11,4 млн рублей, а 14 организаций начисляли заработную плату ниже минимального размера оплаты труда.

Также прокуроры добились реальной индексации зарплаты работников в 11 организациях. Благодаря вмешательству прокуратуры работодатели погасили задолженность по оплате труда перед 3 тыс. 14 работниками на общую сумму 67,2 млн рублей.