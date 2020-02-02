0
18:25
Память павших в Сталинградской битве бойцов почтили в Пскове
17:11
Недельные заморозки придут в Псков с 4 февраля
15:33
Митрополит Тихон предложил на законодательном уровне допустить волонтеров к консервации памятников
13:47
Встреча воздухоплавателей в Великих Луках: Когда состоятся кей-граб и ночное свечение аэростатов
12:46
Свадебный бум ожидается в России 2 февраля
11:17
Фильм о бойцах 6 роты «Дайте сказать!» покажут в Пскове 1 марта
10:13
Голосование по выбору территорий для благоустройства в Пскове начнется 8 февраля
Еще новости
Общество

Более 900 нарушений в сфере оплаты труда выявила прокуратура в Псковской области в 2019 году

Более 900 нарушений законодательства в сфере оплаты труда выявили сотрудники прокуратуры в Псковской области в 2019 году, сообщили Псковскому агентству информации в региональном ведомстве.

Так, в ходе надзора прокуроры выявили 34 организации, руководство которых не обеспечило своевременную выплату зарплаты. Помимо этого, 12 из указанных компаний имели просроченную задолженность по зарплате на сумму 11,4 млн рублей, а 14 организаций начисляли заработную плату ниже минимального размера оплаты труда.

Также прокуроры добились реальной индексации зарплаты работников в 11 организациях. Благодаря вмешательству прокуратуры работодатели погасили задолженность по оплате труда перед 3 тыс. 14 работниками на общую сумму 67,2 млн рублей.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Повлияет ли на ваше решение родить ребенка введение маткапитала за первого и его увеличение за второго?
Проголосовать >>>

Память павших в Сталинградской битве бойцов почтили в Пскове
02 февраля 2020
Память павших в Сталинградской битве бойцов почтили в Пскове
Недельные заморозки придут в Псков с 4 февраля
02 февраля 2020
Недельные заморозки придут в Псков с 4 февраля
Митрополит Тихон предложил на законодательном уровне допустить волонтеров к консервации памятников
02 февраля 2020
Митрополит Тихон предложил на законодательном уровне допустить волонтеров к консервации памятников
Встреча воздухоплавателей в Великих Луках: Когда состоятся кей-граб и ночное свечение аэростатов
02 февраля 2020
Встреча воздухоплавателей в Великих Луках: Когда состоятся кей-граб и ночное свечение аэростатов
Свадебный бум ожидается в России 2 февраля
02 февраля 2020
Свадебный бум ожидается в России 2 февраля
Фильм о бойцах 6 роты «Дайте сказать!» покажут в Пскове 1 марта
02 февраля 2020
Фильм о бойцах 6 роты «Дайте сказать!» покажут в Пскове 1 марта
Голосование по выбору территорий для благоустройства в Пскове начнется 8 февраля
02 февраля 2020
Голосование по выбору территорий для благоустройства в Пскове начнется 8 февраля
Жители Печорского района выбирают кандидата в главы муниципалитета от «Единой России»
02 февраля 2020
Жители Печорского района выбирают кандидата в главы муниципалитета от «Единой России»

Идет загрузка...