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Общество

Полицейские установили подозреваемую в фиктивной регистрации иностранцев великолучанку

Полицейские установили подозреваемую в фиктивной регистрации иностранцев 49-летнюю жительницу Великих Лук, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Преступление было совершено в октябре прошлого года. Женщина фиктивно зарегистрировала в квартире дома на улице Дьяконова двух граждан Таджикистана.

В ходе дознания по уголовному делу женщина созналась в совершении уголовно-наказуемого деяния, добавили в ведомстве.

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