Юлия Пересильд ввела в свой рок-спектакль «Каштанка» нового актера

20:05, 02 февраля 2020, ПАИ

Актриса, режиссер театра и кино, уроженка Пскова Юлия Пересильд ввела нового артиста в свой рок-спектакль «Каштанка». Об этом она сообщила в своем Instagram.

Роль кота Федора Тимофеевича исполнит Лев Орешкин, принятый в труппу Псковского театра драмы в августе 2018 года.

Юлия Пересильд отметила, что приехала в Псков, и проводит с участниками спектакля репетиции. В частности, актеры устроили прогон спектакля на стульях. «Это наикрутейшая вещь, которую я позаимствовала у Жени Марчелли. И работает она очень и очень интересно! Артисты садятся на стулья (могут закрывать глаза или нет, как хочется), абстрагируются от тела и проигрывают весь спектакль целиком, в полную эмоциональную силу», - рассказала она.

Спектакль «Каштанка» по одноименному рассказу А. П. Чехова покажут на сцене Псковского драмтеатра 4 февраля в 19:00. Премьерный показ прошел 7 февраля 2018 года на открытии 25-го Пушкинского театрального фестиваля.