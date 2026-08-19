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Яблочный Спас – 2026: история, традиции и приметы

Преображение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа отмечают православные христиане 19 августа. На Руси этот праздник получил название Яблочный Спас, или Второй Спас – первый, Медовый Спас отмечается 14 августа. Об этом сообщает calend.ru.

Фото: ПАИ

Начало празднования Преображения Господня относится к раннехристианским временам – до V века. На Руси Яблочный Спас стал одним из наиболее широко отмечаемых дней года. В деревнях устраивали большие праздники, знаменуя не только религиозное событие, но и встречу осени. Вечером крестьяне наблюдали заход солнца, и как только светило касалось горизонта, начинали петь песни.

К этому времени в садах массово созревали яблоки. Их собирали, ели с мёдом и сахаром, а также готовили различные блюда – пироги, причём у каждой хозяйки был собственный рецепт. Приходя в гости, можно было отведать какое-то новое угощение.

До Второго Спаса есть яблоки запрещалось. Первые собранные в этот день плоды освящали в церкви и только после этого вкушали. По традиции, доедая последний кусок спасского яблока, загадывали желание и верили, что оно обязательно исполнится. В южных районах наравне с яблоками освящали и пробовали первый виноград.

В этот день устраивались торги, на которых выставляли целые телеги с яблоками. Люди, имевшие сады, считали своим долгом угостить плодами больных, нищих и сирых. Тех, кто нарушал этот обычай, считали непорядочными.

В народе говорили, что после Преображения погода преображается: ночи становятся по-осеннему холодными. «Пришёл Спас – бери рукавицы про запас»; «Второй Спас шубу припас», – подмечали люди. Приближение осени чувствовали и журавли, начиная собираться в тёплые края.

По погоде в этот день судили о будущем январе.

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