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Общество

Михаил Ведерников раскритиковал власти Великих Лук за неухоженный вид города

На отсутствие порядка на улицах Великих Лук указал губернатор Псковской области Михаил Ведерников. 17 августа он посетил город в рамках рабочей поездки. Об этом он сообщил в своём канале в мессенджере MAX.

  • Михаил Ведерников раскритиковал власти Великих Лук за неухоженный вид города
    Фото: Канал губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в MAX
  • Михаил Ведерников раскритиковал власти Великих Лук за неухоженный вид города
    Фото: Канал губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в MAX
  • Михаил Ведерников раскритиковал власти Великих Лук за неухоженный вид города
    Фото: Канал губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в MAX
  • Михаил Ведерников раскритиковал власти Великих Лук за неухоженный вид города
    Фото: Канал губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в MAX
  • Михаил Ведерников раскритиковал власти Великих Лук за неухоженный вид города
    Фото: Канал губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в MAX
  • Михаил Ведерников раскритиковал власти Великих Лук за неухоженный вид города
    Фото: Канал губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в MAX
  • Михаил Ведерников раскритиковал власти Великих Лук за неухоженный вид города
    Фото: Канал губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в MAX
  • Михаил Ведерников раскритиковал власти Великих Лук за неухоженный вид города
    Фото: Канал губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в MAX
  • Михаил Ведерников раскритиковал власти Великих Лук за неухоженный вид города
    Фото: Канал губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в MAX

«Очень неприятный осадок (причём и в буквальном смысле тоже) остался после поездки в Великие Луки. Благодаря президентским нацпроектам и госпрограммам мы вкладываем огромные ресурсы в развитие территорий. Но всё это теряет смысл, когда руководство города долгое время равнодушно и небрежно относится к своим прямым обязанностям», – сказал глава региона.

Он обратил внимание на состояние Великих Лук: на центральных улицах пыль, песок, грязь и опавшая листва, а на заборах – выцветшие информационные баннеры.

«О соблюдении дизайн-кода в большинстве случаев речь даже не идёт. Город выглядит неухоженным, немытым и нуждается в генеральной уборке – как от обычного мусора, так и от визуального», – подчеркнул губернатор.

Михаил Ведерников напомнил, что содержание общественных пространств требует комплексного подхода.

«Время разъяснений и переходные сроки уже давно закончились. Дальше наводить порядок будем вместе с органами прокуратуры», – заключил глава региона.

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