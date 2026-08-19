Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Детский сад и школа после отпуска: как вернуть ребёнка к привычному режиму без стресса

До начала учебного года остаётся совсем немного времени. Август – подходящий момент, чтобы постепенно вернуть ребёнка к режиму сна, питания и привычному распорядку дня. Этой теме посвящён новый выпуск проекта «Радио Дача» (101.5 FM) под названием «Мамы спрашивают, поликлиника отвечает».

Как подготовить детей к детскому саду и школе после летних каникул и помочь им избежать лишнего стресса – расскажут в эфире.

Эфиры можно послушать в среду в 7:35, 11:35 и 16:35. Повторы – в воскресенье.

Хронометраж каждого выпуска – три минуты. Это сделано специально, чтобы занятые родители могли получить информацию без отрыва от дел: по пути на работу, на прогулке или во время приготовления ужина. Врачи Псковской детской городской поликлиники отвечают на вопросы родителей в эфире каждую среду.

Проект получает информационную поддержку на площадках ПАИ: читайте ответы на вопросы на сайте и в социальных сетях. Анонсы и время выхода каждого выпуска публикуются заранее. Под постами в комментариях открыт приём вопросов от родителей.

Текстовые версии выпусков с прямыми цитатами врачей выходят на сайте ПАИ после каждого эфира.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>






19 августа 2026

Публикации в интернете и осквернение символов: за что грозит уголовная ответственность
19 августа 2026

Меры социальной поддержки участников и ветеранов СВО обсуждают в медиацентре ПАИ
19 августа 2026

Антитеррористические учения проходят в школах и детских садах Псковской области
19 августа 2026

На Талабских островах состоялась презентация инвестпроекта «Жемчужина Псковского края»

19 августа 2026

Математика стала самым сложным предметом для российских младшеклассников
19 августа 2026

Первый в России социальный бутик «Вещи перемен» открылся в Пскове
19 августа 2026

Без стресса и недосыпа: псковичам советуют заранее готовить детей к школе и детскому саду
19 августа 2026

Как будет работать электронное удостоверение ветерана боевых действий, обсудят в медиацентре ПАИ

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...