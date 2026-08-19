Детский сад и школа после отпуска: как вернуть ребёнка к привычному режиму без стресса

07:00, 19 августа 2026, ПАИ

До начала учебного года остаётся совсем немного времени. Август – подходящий момент, чтобы постепенно вернуть ребёнка к режиму сна, питания и привычному распорядку дня. Этой теме посвящён новый выпуск проекта «Радио Дача» (101.5 FM) под названием «Мамы спрашивают, поликлиника отвечает».

Как подготовить детей к детскому саду и школе после летних каникул и помочь им избежать лишнего стресса – расскажут в эфире.

Эфиры можно послушать в среду в 7:35, 11:35 и 16:35. Повторы – в воскресенье.

Хронометраж каждого выпуска – три минуты. Это сделано специально, чтобы занятые родители могли получить информацию без отрыва от дел: по пути на работу, на прогулке или во время приготовления ужина. Врачи Псковской детской городской поликлиники отвечают на вопросы родителей в эфире каждую среду.

Проект получает информационную поддержку на площадках ПАИ: читайте ответы на вопросы на сайте и в социальных сетях. Анонсы и время выхода каждого выпуска публикуются заранее. Под постами в комментариях открыт приём вопросов от родителей.

Текстовые версии выпусков с прямыми цитатами врачей выходят на сайте ПАИ после каждого эфира.