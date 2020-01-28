Пьяный водитель без прав на ВАЗе столкнулся с Audi в Пскове

09:20, 03 февраля 2020, ПАИ

В Пскове у дома №31 на улице Советской 20-летний водитель за рулем ВАЗ-2115 столкнулся с Audi 100, в которой в этот момент был 30-летний пскович. Позднее было установлено, что виновный в ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения, при себе у него не было водительских прав. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Дорожная авария произошла 1 февраля около 21:40. В результате ДТП водитель Audi 100 получил ссадины лобной области и травмы головы, но госпитализирован не был.

Ещё одна авария была зафиксирована в тот же день около 17:40 на 10-ом километре дороги Псков - Большая Дуга – Стороп Псковского района. 30-летний мужчина в автомобиле Renault Kangoo не справился с управлением и съехал в кювет. В результате ДТП водитель получил ссадины и травмы головы.

А 31 января в 17:55 на 9-ом километре дороги Великие Луки – Усвяты 62-летний водитель Audi 100 в состоянии алкогольного опьянения не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево. В результате ДТП водитель получил травмы и раны головы.

По всем фактам дорожных аварий полиция проводит проверки.