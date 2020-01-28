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Служебную квартиру незаконно приватизировал чиновник на жену в Псковской области

В Псковской области чиновник незаконно приватизировал на жену служебную квартиру стоимостью более 3 млн рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном надзорном ведомстве.

Установлено, что мужчина занимал руководящую должность в органах исполнительной власти Псковской области. На время работы ему предоставили в пользование служебную квартиру, которую он незаконно приватизировал на свою жену. А после, чтобы скрыть этот факт, супруга передала квартиру третьему лицу в собственность.

Их незаконная деятельность была выявлена, однако квартира уже принадлежала другому гражданину, и вернуть её в собственность государства было невозможно. В этой связи прокуратура направила в суд исковое заявление с требованием вернуть в бюджет Псковской области сумму стоимости квартиры – 3 млн 166 тысяч 259,95 рублей.

Суд удовлетворил требования прокурора, теперь нарушители закона должны будут выплатить деньги за квартиру.

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