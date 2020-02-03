ФК «Луки-Энергия» обыграл ФК «Смоленск» в домашнем контрольном матче

10:56, 03 февраля 2020, ПАИ

Футбольный клуб «Луки-Энергия» обыграл любительский клуб «Смоленск» в домашнем контрольном матче со счетом 2:0. Об этом сообщает официальная группа «ФК «Луки-Энергия» в социальной сети «Вконтакте».

Встреча прошла на стадионе «Экспресс» и стала первым контрольным матчем, который великолучане провели в преддверии второй половины сезона ПФЛ группы «Запад».

На 34-й минуте в ворота смолян был назначен пенальти, который точным ударом под штангу реализовал Виталий Диков. Удвоил преимущество на 38-й минуте Манвел Агаронян.

Следующие подготовительные матчи великолучане проведут против ФК «Псков-747» и еще одного смоленского коллектива, ФК «Красный».