0
10:56
ФК «Луки-Энергия» обыграл ФК «Смоленск» в домашнем контрольном матче
07:56
Студентка ВЛГАФК завоевала серебряную медаль на Чемпионате России по индор-гребле
13:47
Встреча воздухоплавателей в Великих Луках: Когда состоятся кей-граб и ночное свечение аэростатов
20:21
Директор Центра внешкольной работы из Куньи получил «Народное признание»
20:14
Лига дворового футбола завоевала статуэтку «Народного признания» в номинации «Команда 2018»
15:47
Студент ВЛГАФК выступит в составе сборной России по биатлону на Чемпионате мира
15:48
Хоккеисты команды «Сталь» пригласили воспитанников дома-интерната на матч с «Порховом»
Еще новости
Спорт

ФК «Луки-Энергия» обыграл ФК «Смоленск» в домашнем контрольном матче

Футбольный клуб «Луки-Энергия» обыграл любительский клуб «Смоленск» в домашнем контрольном матче со счетом 2:0. Об этом сообщает официальная группа «ФК «Луки-Энергия» в социальной сети «Вконтакте».

Фото: пресс-служба ФК "Луки-Энергия"

Встреча прошла на стадионе «Экспресс» и стала первым контрольным матчем, который великолучане провели в преддверии второй половины сезона ПФЛ группы «Запад».

На 34-й минуте в ворота смолян был назначен пенальти, который точным ударом под штангу реализовал Виталий Диков. Удвоил преимущество на 38-й минуте Манвел Агаронян.

Следующие подготовительные матчи великолучане проведут против ФК «Псков-747» и еще одного смоленского коллектива, ФК «Красный».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Повлияет ли на ваше решение родить ребенка введение маткапитала за первого и его увеличение за второго?
Проголосовать >>>

ФК «Луки-Энергия» обыграл ФК «Смоленск» в домашнем контрольном матче
03 февраля 2020
ФК «Луки-Энергия» обыграл ФК «Смоленск» в домашнем контрольном матче
Студентка ВЛГАФК завоевала серебряную медаль на Чемпионате России по индор-гребле
03 февраля 2020
Студентка ВЛГАФК завоевала серебряную медаль на Чемпионате России по индор-гребле
Встреча воздухоплавателей в Великих Луках: Когда состоятся кей-граб и ночное свечение аэростатов
02 февраля 2020
Встреча воздухоплавателей в Великих Луках: Когда состоятся кей-граб и ночное свечение аэростатов
Директор Центра внешкольной работы из Куньи получил «Народное признание»
30 января 2020
Директор Центра внешкольной работы из Куньи получил «Народное признание»
Лига дворового футбола завоевала статуэтку «Народного признания» в номинации «Команда 2018»
30 января 2020
Лига дворового футбола завоевала статуэтку «Народного признания» в номинации «Команда 2018»
Студент ВЛГАФК выступит в составе сборной России по биатлону на Чемпионате мира
29 января 2020
Студент ВЛГАФК выступит в составе сборной России по биатлону на Чемпионате мира
Хоккеисты команды «Сталь» пригласили воспитанников дома-интерната на матч с «Порховом»
28 января 2020
Хоккеисты команды «Сталь» пригласили воспитанников дома-интерната на матч с «Порховом»
Псковский губернатор: Школа гребли - одна из точек роста молодых спортсменов
25 января 2020
Псковский губернатор: Школа гребли - одна из точек роста молодых спортсменов

Идет загрузка...