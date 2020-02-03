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Общество

Построить бассейн и спортивную площадку в Острове просят местные жители

Жители Острова обратились с просьбой к губернатору Псковской области построить в их городе бассейн и спортивную площадку. Соответствующее обращение на сайте главы региона разместил пользователь с именем Надежда Ефремова.

В своем послании она выражает мнение, что бассейн в Острове очень нужен как молодежи, так и пенсионерам. По словам пользователя, это поможет городу «развиваться и расти». Кроме того, озвучена просьба построить в Острове-3 спортивную площадку.

Фото: Скриншот с сайта губернатор60.рф

Исполняющая обязанности главы комитета по спорту Псковской области Елена Чернышова, отвечая на данные просьбы, объяснила, что в рамках реализации регионального проекта «Спорт - норма жизни» в 2021 году запланирована закупка спортивного оборудования для создания малой спортивной площадки в Острове, расположение которой определит местная районная администрация.

«Для строительства бассейна в г. Острове администрации Островского района необходимо подготовить проектно-сметную документацию на объект и получить положительное заключение государственной экспертизы, после чего подать заявку на включение строительства бассейна в г. Острове в Государственную программу Псковской области «Развитие физической культуры и спорта». При выполнении указанных условий возможные сроки решения вопроса 2021-2022 годы», - рассказала Елена Чернышова.

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