Из Пензы в Псков за 45 минут: группа «Хвоя» привезла фолк-драйв и секретный сет

16:01, 17 августа 2026, ПАИ

Пензенская фолк-группа «Хвоя» впервые выступила в Пскове вечером 14 августа, коллектив закрывал первый день фестиваля яблок, урожая и традиционных напитков «Лешуга» на главной сцене в 21:00. Как рассказала лидер группы Анна Серебрякова, музыканты с радостью приняли приглашение, несмотря на расстояние.

«Мы очень рады новым знакомствам, открытиям и необычным форматам. Как только узнали, куда нас приглашают, сразу всё обдумали и согласились поехать», – поделилась Анна Серебрякова.

Дорога из Пензы в Псков – не препятствие для коллектива, привыкшего к гастрольному графику. «Пенза от Пскова довольно далеко, но с учётом нашего гастрольного графика мы бывали и в гораздо более отдалённых местах. Мы любим путешествовать, и такой ритм жизни нам уже привычен», – отметила она.

Главной целью музыкантов была встреча с публикой. «Мы очень рады, что спели для псковичей наши песни и разделили с ними эти эмоции», – рассказала Анна Серебрякова. Группа подготовила 45-минутный сет с секретным репертуаром. «Какие именно песни прозвучали – узнали те, кто пришёл», – сказала музыкант.

Относительно главного «героя» фестиваля, сидра, в группе сохраняют здоровую иронию. «Конечно, напиток – не главное: мы здесь ради общения и новых эмоций. Но если будет отличная компания, сидр вполне может оказаться кстати», – пошутила Анна Серебрякова.

Напомним, фестиваль «Лешуга» прошёл в Пскове в Финском парке в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство».

Ранее сообщалось, что более 30 тысяч человек посетили фестиваль «Лешуга» в Пскове за три дня. В первый день мероприятие посетило 10 тысяч человек, во второй – 13 тысяч и в третий – восемь тысяч.

Фестиваль «Лешуга» был запущен в Пскове в 2024 году как новый событийный бренд региона. Первая ярмарка яблок, урожая и традиционных напитков проходила с 16 по 18 августа в Финском парке (парк «Куопио»). Тогда же организаторы заявили о намерении сделать мероприятие ежегодным. За короткое время проект приобрёл узнаваемость: в 2025 году он уже занял второе место на окружном этапе международной премии Russian Event Awards в номинации «Лучшее событие в области гастрономического туризма».

В 2025 году фестиваль собрал более 30 тысяч посетителей. Гости узнали о тонкостях сидроделия в ходе организованных на территории праздника панельных дискуссий и лекций. Помимо образовательной части, на фестивале была обширная развлекательная программа, включающая выступления музыкальных фолк-коллективов.