Восемь организаций проверит Роструд в Псковской области в феврале
В феврале государственная инспекция труда в Псковской области проверит соблюдение трудового законодательства и норм охраны труда в восьми организациях региона, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе инспекции.
Проверки пройдут в организациях ООО «Техдорстрой», ООО «Экоресурс», городское потребительское общество «Новоржевский хлебозавод», ООО «Газэнергомонтаж», ООО «Псковлогистик», ООО «Энергия сервис», ООО «Доломит плюс», ООО «Окта».
Две проверки из всего указанного списка будут совместными с другими контрольно-надзорными органами.