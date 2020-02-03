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Общество

Восемь организаций проверит Роструд в Псковской области в феврале

В феврале государственная инспекция труда в Псковской области проверит соблюдение трудового законодательства и норм охраны труда в восьми организациях региона, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе инспекции.

Проверки пройдут в организациях ООО «Техдорстрой», ООО «Экоресурс», городское потребительское общество «Новоржевский хлебозавод», ООО «Газэнергомонтаж», ООО «Псковлогистик», ООО «Энергия сервис», ООО «Доломит плюс», ООО «Окта».

Две проверки из всего указанного списка будут совместными с другими контрольно-надзорными органами.

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