Услуги социальной поддержки многодетных семей стали доступны в МФЦ Псковской области

11:25, 03 февраля 2020, ПАИ

Проживающие в Псковской области многодетные семьи могут воспользоваться услугами по оформлению мер социальной поддержки в МФЦ, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Отмечается, что указанная категория семей может оформить в МФЦ ежемесячную выплату в сумме 386 рублей, ежегодную выплату на приобретение твердого топлива (при наличии печного отопления) в размере 1 тысячи 112 рублей, а также ежемесячное пособие на оплату коммунальных услуг во всех отделах регионального МФЦ.

Также на прием в МФЦ можно записаться через мобильное приложение «Мои документы онлайн», что позволит сократить время в очереди. В пресс-службе отметили, что перечень услуг социальный защиты на площадке МФЦ будет расширен.