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Общество

Новую игровую детскую площадку открыли в Пскове

Фото: Татьяна Родина

В Пскове открыли новую игровую площадку для детей. Торжественное мероприятие состоялось в минувшие выходные, сообщил Псковскому агентству информации арт-директор ТРК «Акваполис» Николай Королев.

Фото: Татьяна Родина

Площадка появилась по адресу: улица Кузбасской дивизии, 10. На торжественное мероприятие пришли жители соседних домов и новоселы. Псковичей приветствовали представители застройщика и общественные деятели. Для новоселов подготовили подарки в виде уникальных буклетов скидок «Карта гостя – 2020» от аквапарка «Акваполис».

Фото: Татьяна Родина

Юные гости праздника смогли принять участие в веселой интерактивной программе с любимыми героями мультфильмов. Среди гостей также разыграли сертификаты на посещение кафе и ресторанов, билеты и абонементы в аквапарк и другие подарки.  

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