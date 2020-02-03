Новую игровую детскую площадку открыли в Пскове

11:36, 03 февраля 2020, ПАИ

В Пскове открыли новую игровую площадку для детей. Торжественное мероприятие состоялось в минувшие выходные, сообщил Псковскому агентству информации арт-директор ТРК «Акваполис» Николай Королев.

Площадка появилась по адресу: улица Кузбасской дивизии, 10. На торжественное мероприятие пришли жители соседних домов и новоселы. Псковичей приветствовали представители застройщика и общественные деятели. Для новоселов подготовили подарки в виде уникальных буклетов скидок «Карта гостя – 2020» от аквапарка «Акваполис».

Юные гости праздника смогли принять участие в веселой интерактивной программе с любимыми героями мультфильмов. Среди гостей также разыграли сертификаты на посещение кафе и ресторанов, билеты и абонементы в аквапарк и другие подарки.