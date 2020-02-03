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Общество

Ликвидировать свалку мусора в мелиорационном канале деревни Новая Гоголевка просят местные жители

Жители деревни Новая Гоголевка Псковского района просят принять меры к ликвидации мусорной свалки в мелиорационном канале. Соответствующее обращение на сайте губернатора Псковской области разместил пользователь с именем Ольга Валентиновна Николаева.

Фото: скриншот с сайта губернатор60.рф

Обращаясь от имени владельцев пяти частных домов в данной деревне, пользователь рассказал о том, что собственники некоторых участков засыпали канал, дабы облегчить подъезд к своим огородам и усадьбам. По обращению в прокуратуру одной из местных жительниц было принято решение демонтировать подъезды к домам, однако выполнение данного решения никто не контролирует, а мусора в канале с каждым днем становится всё больше и больше.

Фото: сайт губернатор60.рф

Жители Новой Гоголевки просят администрацию области посодействовать решению данного вопроса.

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