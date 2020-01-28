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Роскомнадзор направит в «Ленту» запрос об утечке персональных данных 90 тысяч россиян

Роскомнадзор направит запрос в торговую сеть «Лента» из-за появившейся в Сети информации об утечке персональных данных клиентов компании. Об этом сообщает ТАСС.

В первые дни февраля стало известно, что в широком доступе оказались мобильные телефоны, имена владельцев карт торговой сети.

Представители ведомства заявили, что знакомы с данной ситуацией и ждут точных данных от руководства компании для того, чтобы разработать комплекс мер защиты россиян от посягательств на персональные данные. В частности, речь идет о похищении 90 тысяч строк информации о клиентах из Москвы и Московской области.

База данных была выставлена на продажу в Telegram-канале «Утечки информации». Ранее там же на продажу была выставлена база клиентов сети алкомаркетов «Красное и Белое».

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