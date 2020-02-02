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Политика

«Единая Россия» опубликовала график приема граждан в региональной общественной приемной партии в Пскове

Псковское региональное отделение партии «Единая Россия» опубликовало февральский график приема граждан. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областного отделения партии, встречи с жителям области состоятся в региональной общественной приемной председателя партии Дмитрия Медведева (Псков, улица Гоголя, 9, телефон 8(8112) 66-25-12).

График приема граждан депутатами Псковского областного Собрания и должностными лицами администрации региона
 

Алексей Васильев

5 февраля

10:00-13:00

Анатолий Тиханов

6 февраля

10:00-13:00

Владимир Яников

11 февраля

10:00-13:00

Лидия Драгунова

12 февраля

10:00-13:00

Александр Котов

13 февраля

10:00-12:00

Виктор Остренко

18 февраля

10:00-13:00

Наталья Мельникова

19 февраля

10:00-13:00

Виктор Антонов

25 февраля

10:00-13:00

Юрий Сорокин

26 февраля

10:00-13:00

Игорь Дитрих

26 февраля

14:00-15:00


График приема граждан депутатами Псковской городской Думы

Владимир Воробьев

4 февраля

14:00-17:00

Сергей Колосов

5 февраля

14:00-17:00

Денис Иванов

6 февраля

14:00-17:00

Сергей Мусиенко

11 февраля

14:00-17:00

Эдуард Белов

12 февраля

14:00-17:00

Валерий Тюменцев

13 февраля

14:00-17:00

Сергей Гаврилов

18 февраля

14:00-17:00

Григорий Стороненков

19 февраля

14:00-17:00

Ольга Федорова

20 февраля

14:00-17:00

Галина Неваленная

26 февраля

15:00-17:00

Елена Полонская

27 февраля

14:00-17:00

Юридическая клиника работает по вторникам с 15:00 до 17:00.

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