«Единая Россия» опубликовала график приема граждан в региональной общественной приемной партии в Пскове
Псковское региональное отделение партии «Единая Россия» опубликовало февральский график приема граждан. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областного отделения партии, встречи с жителям области состоятся в региональной общественной приемной председателя партии Дмитрия Медведева (Псков, улица Гоголя, 9, телефон 8(8112) 66-25-12).
График приема граждан депутатами Псковского областного Собрания и должностными лицами администрации региона
|
Алексей Васильев
|
5 февраля
10:00-13:00
|
Анатолий Тиханов
|
6 февраля
10:00-13:00
|
Владимир Яников
|
11 февраля
10:00-13:00
|
Лидия Драгунова
|
12 февраля
10:00-13:00
|
Александр Котов
|
13 февраля
10:00-12:00
|
Виктор Остренко
|
18 февраля
10:00-13:00
|
Наталья Мельникова
|
19 февраля
10:00-13:00
|
Виктор Антонов
|
25 февраля
10:00-13:00
|
Юрий Сорокин
|
26 февраля
10:00-13:00
|
Игорь Дитрих
|
26 февраля
14:00-15:00
График приема граждан депутатами Псковской городской Думы
|
Владимир Воробьев
|
4 февраля
14:00-17:00
|
Сергей Колосов
|
5 февраля
14:00-17:00
|
Денис Иванов
|
6 февраля
14:00-17:00
|
Сергей Мусиенко
|
11 февраля
14:00-17:00
|
Эдуард Белов
|
12 февраля
14:00-17:00
|
Валерий Тюменцев
|
13 февраля
14:00-17:00
|
Сергей Гаврилов
|
18 февраля
14:00-17:00
|
Григорий Стороненков
|
19 февраля
14:00-17:00
|
Ольга Федорова
|
20 февраля
14:00-17:00
|
Галина Неваленная
|
26 февраля
15:00-17:00
|
Елена Полонская
|
27 февраля
14:00-17:00
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