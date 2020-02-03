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Общество

Ветераны Великой Отечественной войны получат бесплатные мобильные телефоны

Все ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, живущие на территории России, получат бесплатные мобильные с номерами всех важных служб и волонтеров. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

Он напомнил, что по состоянию на конец 2019 года в стране насчитывается около 60 тысяч фронтовиков. «Выдача телефонов важна, потому что не вся территория нашей страны охвачена интернет-покрытием, а сотовая связь работает практически по всей стране», - отметил он.

Другой важной инициативой станет персональный уход волонтеров за каждым фронтовиком. Ожидается, что во всех субъектах страны будет определен ответственный руководитель с соответствующими полномочиями, чтобы координировать усилия.

Партия «Единая Россия» готова оказать поддержку. Впрочем, при участии партии пройдут другие мероприятия, посвященные 75-летию Победы, в частности, акция «Диктант Победы», всероссийский субботник на мемориалах и захоронениях солдат, конкурс школьных музеев истории.

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