Члены партии «Единая Россия» внесли в Госдуму законопроект о «народном» бюджетировании

14:31, 03 февраля 2020, ПАИ

«Единая Россия» 3 февраля внесла в Госдуму законопроект о «народном» бюджетировании, который даст гражданам возможность самим решать, на что потратить средства местного бюджета в первую очередь. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского регионального отделения партии «Единая Россия».

По словам секретаря Генсовета партии Андрей Турчак, практика в регионах показывает, что такой подход весьма эффективен: люди на местах порой лучше знают, что нужно изменить, чтобы жизнь в их районе, поселке, городе стала комфортнее.

«Законопроект о «народном бюджете» создает прозрачные и единые условия для того, чтобы распространить эту практику на всю нашу большую страну. До сих пор подобные проекты существовали каждый сам по себе, на уровне местных актов и законов. Как следствие, всего 1% бюджетных средств на сегодняшний день тратится с учетом мнения граждан. Президент России Владимир Путин поручил увеличить в 5 раз финансирование проектов, предложенных жителями. Наш законопроект во многом направлен на решение этой задачи», - рассказал Андрей Турчак.

По мнению секретаря Псковского регионального отделения партии Александра Козловского, «народное» бюджетирование позволит в ближайшие годы выстроить более доверительные и эффективные отношения между людьми и властью. «Реализация этой идеи даст возможность более рачительно, по-хозяйски расходовать бюджетные средства, направлять их на решение именно тех проблем, на которые, с точки зрения населения, необходимо обратить внимание в первую очередь», - считает он.