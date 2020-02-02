Проверку боеготовности Вооруженных Сил проводят в Белоруссии

14:49, 03 февраля 2020, ПАИ

В Белоруссии проверяют готовность Вооруженных Сил. Идет постепенное наращивание состава привлекаемых войск, сообщает БЕЛТА.

Ряд воинских частей и подразделений ВВС и войск ПВО готовятся к выполнение задач по предназначению. Кроме того, принято решение усилить состав дежурных сил по противовоздушной обороне зенитными ракетными дивизионами С-300, «Бук», «Оса». К задачам авиации относится рассредоточение части сил и средств с задействованием аэродромов Барановичи, Мачулищи, Бобруйск, Лунинец, Боровцы.

Было завершено выдвижение комбинированным способом в районы выполнения учебно-боевых задач. Кроме того, приступили к выполнению задач по стрельбе в ночное время суток. Подразделения 19-й гвардейской отдельной механизированной бригады силами 7-го инженерного полка за кратчайшее время навели мостовую переправу через реку Березина для преодоления водной преграды.

Воинские части и подразделения успешно выполнили постановленные задачи и вернулись в пункты постоянной дислокации.