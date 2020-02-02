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Культура

В Пскове поставили литературно-музыкальный спектакль «Я – Федерико Гарсиа Лорка»

13 февраля в 19.00 в Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина состоится постановка, соединившая в себе несколько жанров. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области, Ллитературно-музыкальный спектакль, в котором в роли рассказчика выступит автор – Мигель Паласио, готовится совместно с Государственной академической капеллой Санкт-Петербурга.

«Перед реальными и мысленными взорами зрителей промелькнут страницы из жизни великого испанского поэта Федерико Гарсиа Лорки (1898–1936). Лорка для каждого – разный: для одних – страсть и романтические ноты; для других – глубина мысли и неповторимые образы Испании; для третьих – исповедь одинокой души и предсказание трагической смерти. Но он всегда предельно откровенен, его слова проникают в самое сердце. Эпиграфом к спектаклю стала его фраза: «Я несу огонь в руках», - рассказали в дирекции.

Прозвучат стихи Лорки, его голос и голоса тех, кто был рядом с поэтом на протяжении его жизни.Также прозвучит музыка Испании и Латинской Америки, навеянная поэзией Федерико. Важное место в спектакле занимает тема связей Лорки и его родины с Россией и русской культурой. Среди персонажей – Михаил Лермонтов, Максимилиан Волошин и Марина Цветаева.

Автор идеи, сценария и ключевой исполнитель – Мигель Паласио, исследователь жизни и литературного наследия Лорки. «На сцене будут только рассказчик и музыканты. Остальные голоса донесутся из-за пределов зала, озвученные невидимыми артистами. На экране предстанут кадры, которые вместе со словами приоткроют дверцу в мир Федерико Гарсии Лорки», - анонсировали в дирекции.

Премьерный показ спектакля состоялся на сцене Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга 29 сентября 2019 года.

«Для меня большая радость представить этот проект на древней Псковской земле, всегда славившейся богатой духовной и культурой жизнью и являющейся мостом между Россией и странами Западной и Северной Европы», – говорит Мигель Паласио.

Автор идеи, сценария и чтец – Мигель Паласио.

Творческая группа Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга:

Чтецы: Анна Фомичева, Федор Романов. Александр Николаев (гитара), Алексей Вяхирев (фортепиано).

Солисты: Лариса Радченко (сопрано), Екатерина Завацкая (сопрано), Дарья Лейбова (меццо-сопрано) 

Заказ и бронирование билетов на сайте театра.

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