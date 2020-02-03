Около 75 тысяч спрятанных в доски пачек сигарет изъяли на границе псковские таможенники

16:14, 03 февраля 2020, ПАИ

74 тысячи пачек сигарет, спрятанных в еловых досках, обнаружили псковские таможенники в ходе досмотра автомашины на автомобильном пункте пропуска в деревне Шумилкино Печорского района, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что груз был укрыт в 3 тысячах 700 еловых досках. После их взлома и были обнаружены произведенные в Белоруссии сигареты.

По мнению заместителя начальника таможни Андрея Горяченка, тайник «хитрый» и по задумке, и по исполнению. В пресс-службе псковской таможни добавили, что по факту выявленного нарушения возбуждено уголовное дело.