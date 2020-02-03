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Общество

Параграфы об игромании и мошенничестве включат в учебники по ОБЖ

Параграфы об игромании, деструктивном поведении в социальных сетях и мошенничестве включат в учебники по ОБЖ, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Об этом пишет ТАСС.

«Мы видим, с чем вынуждены сталкиваться наши дети в интернете, в социальных сетях, реальной жизни, и, конечно, нам необходимо ограждать их от этого. Мы должны не утаивать проблемы от детей, а, наоборот, называть вещи своими именами. В новые учебники необходимо добавить блоки, например, о мошенничестве, игромании, деструктивном поведении в социальных сетях», - отметил министр. 

По его словам, в сети следует создать специальные ресурсы, которые бы рассказывали школьникам о проблемах безопасности и кибербуллинге.

Сергей Кравцов также анонсировал создание при Министерстве просвещения специального координационного совета в по образованию, который в том числе будет рассматривать вопросы о безопасности, здоровье и образовании детей. 

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