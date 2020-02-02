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Культура

Губернаторский симфонический оркестр подготовил к пушкинским дням программу «Метель»

7 февраля в БКЗ филармонии Губернаторский симфонический оркестр Псковской области представит музыкальную программу «Метель», приуроченную к дням дуэли и гибели Александра Пушкина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции.

Концерт станет союзом пушкинской повести, созданной за один день 1830 года и принадлежащей к «Повестям покойного Ивана Петровича Белкина», и музыки Свиридова, соответствующей духу пушкинской эпохи и характерам героев повести.

«Музыкальные иллюстрации Свиридова к повести Пушкина «Метель» - это музыка, которую с первых нот узнают в любой стране, могут напеть и часто спрашивают, как переводится слово «метель». Звуки этого произведения словно взяты из воздуха, услышаны и записаны. Невероятно красивые мелодии, едва уловимый легкий перезвон бубенцов, романсовые интонации, бытовавшие в начале XIX века, нежнейшие напевы, истинно русская музыка – музыка Свиридова обладает удивительно изобразительностью и с этим трудно не согласиться. Все девять частей свиридовской сюиты навсегда стали одной из жемчужин классической музыки», - отметили в дирекции.

Художественный руководитель и главный дирижер оркестра  – Николай Хондзинский. Чтец – Борис Бирман.

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