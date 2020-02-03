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Политика

К законопроекту об изменениях в Конституции РФ поступило 65 поправок

К законопроекту об изменениях в Конституции поступило 65 поправок. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин, передает ТАСС.

Еще утром 3 февраля поправок было 53. Предложения официально внесены в Госдуму и требуют экспертизы и изучения.

«Будет правильным дать время профильному комитету», - добавил Вячеслав Володин.

Во время послания президента Федеральному Собранию Владимир Путин выступил с предложением внести поправки в Конституцию. В частности, это касалось расширения полномочий Госсовета, Госдумы, Совета Федерации, а также органов местного самоуправления.

Глава государства поручил создать рабочую группу для подготовки предложений о внесении поправок в Конституцию. В состав группы вошли 75 человек, в их числе сенаторы, депутаты, ученые, общественные деятели, а также представители культуры и бизнеса. 

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