Президент РФ создал рабочую группу для подготовки поправок в Конституцию

09:37, 16 января 2020, ПАИ

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о создании рабочей группы для подготовки предложений о внесении поправок в Конституцию. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте Кремля.

Согласно распоряжению, в состав рабочей группы вошли 75 человек. В их числе сенаторы, депутаты, учёные, общественные деятели, представители бизнеса и культуры. В частности, в группу включены председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас, председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников и другие.

15 января глава государства в послании Федеральному собранию предложил внести ряд изменений в Конституцию. В частности, он выступил за расширение полномочий Госсовета, Госдумы, Совета Федерации и органов местного самоуправления.