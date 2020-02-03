Пять граждан Индии отправились в колонию за попытку перейти российско-латвийскую границу

19:21, 03 февраля 2020, ПАИ

В исправительную колонию общего режима отправились пять граждан Индии за незаконную попытку пересечения государственной границы Российской Федерации. Как рассказали Псковскому агентству информации в пресс-службе УФСБ России по Псковской области, задержание произошло в Себежском районе в июле 2019 года при попытке перехода российско-латвийской границы. При себе у путешественников не было разрешительных документов на право выезда из России.

Следственным отделом УФСБ по региону было возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении границы группой лиц по предварительному сговору (ч. 3 ст. 322 Уголовного кодекса Российской Федерации).

Себежским районным судом все пятеро нарушителей признаны виновными.