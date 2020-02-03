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Политика

В Госдуме создадут две рабочие группы для анализа ситуации с убылью населения и бюджетным неравенством

В Государственной Думе создадут две рабочие группы, одна из которых займется анализом ситуации в пяти субъектах России с максимальной убылью населения, а вторая - выравниванием бюджетной обеспеченности регионов. Об этом сообщают РИА Новости.

По данным Росстата, самая высокая убыль населения в 2019 году отмечена в таких регионах, как Саратовская область (19 тыс. человек), Омская (17,6 тыс.), Кемеровская (16,5 тыс.), Алтайский край (15,8 тыс.), Волгоградская область (15,8 тыс.). Первую рабочую группу возглавит руководитель фракции «Единая Россия», заместитель Председателя Государственной Думы Сергей Неверов.

Вторая рабочая группа будет проверять реализацию Постановления Государственной Думы, принятые при обсуждении закона о бюджете на 2020 год и последующие два года.

«Речь идет о выравнивании бюджетной обеспеченности территорий. Вы знаете, что разрыв между самыми бюджетообеспеченными и менее обеспеченными регионами большой. Разрыв этот семикратный. Для того, чтобы менее обеспеченные подтянуть, оказать им помощь, было принято решение выделить десять регионов, которым будет оказана специальная дополнительная помощь для того, чтобы не было такого большого разрыва. Мы считаем правильным, чтобы здесь был дополнительный контроль со стороны палаты», - подчеркнул председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.

По словам политика, в нее войдут представители  комитетов и фракций с тем, чтобы вместе с Правительством и регионами проанализировать ситуацию по итогам I квартала в режиме диалога со всеми без исключения регионами России от Псковской области до Тывы.

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