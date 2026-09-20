Глава Пыталовского округа рассказала, как проходило голосование на границе с Латвией

23:58, 20 сентября 2026, ПАИ

Об организации мобильного избирательного участка в пункте пропуска «Убылинка» рассказала глава Пыталовского муниципального округа Вера Кондратьева во время политического шоу «Ночь выборов – 2026» в медиацентре ПАИ сегодня, 20 сентября.

По её словам, регион уже имел опыт организации работы таких участков в 2024 году, поэтому в нынешней избирательной кампании было решено вновь организовать голосование на приграничной территории.

«В 2024 году у нас уже был опыт организации мобильных участков на приграничной территории, и в этом году мы его повторили. Был организован мобильный участок, он работал прямо у пункта пропуска «Убылинка», – рассказала Вера Кондратьева.

Мобильный участок состоял из двух автобусов. В одном оборудовали помещение для голосования.

«Он был оснащён так же, как все УИК: рабочими местами для комиссии и наблюдателей, сейфами для бюллетеней, урнами для голосования, видеонаблюдением. Специально оборудовано место на случай, если необходимо присесть и отдохнуть. Был доступ к интернету, несмотря на то что это была приграничная территория. Все информационные материалы были», – пояснила глава округа.

По словам Веры Кондратьевой, работа комиссии была организована с учётом графика пункта пропуска. Она также рассказала о случае, произошедшем незадолго до закрытия участка.

«Перед закрытием работы комиссии пришёл один из голосующих, что называется, «в последний вагон попал», чтобы отдать свой голос. Это был человек, который выезжал из Латвии. Буквально в последние минуты он отдал свой голос», – рассказала Вера Кондратьева.

Для удобства избирателей рядом с участком работал второй автобус с буфетом. Там можно было выпить чаю или кофе и угоститься кондитерскими изделиями.

«Было удобно, комфортно для всех, кто пересекал границу. Я считаю, что работа таких мобильных участков – это замечательная возможность проголосовать тем, кто по разным причинам находится на территории Латвии, но имеет возможность прибыть сюда и отдать свой голос. Это возможность, которой пользуются многие», – подчеркнула Вера Кондратьева.

Прямая трансляция «Ночи выборов – 2026» – в эфире телеканала «Первый Псковский», а также в группах телеканала и ПАИ в соцсети «ВКонтакте». За новостями можно следить в специальном сюжете на сайте ПАИ и в мессенджере MAX.

Напомним, «Ночь выборов» на площадке Псковского агентства информации проходит уже в четвёртый раз. С 2022 года именно здесь подводятся главные итоги ключевых муниципальных, региональных и федеральных кампаний. За это время участниками «Ночи выборов» стали более 300 гостей, более 100 экспертов высказали своё мнение и дали оценки в прямом эфире.