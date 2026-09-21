Михаил Ведерников принял участие в совещании о предварительных итогах выборов

00:01, 21 сентября 2026, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников вместе с председателем регионального Законодательного Собрания Александром Котовым, сенаторами Алексеем Наумцом и Натальей Мельниковой, депутатом Госдумы Александром Козловским и главой Пскова Борисом Елкиным принял участие в селекторном совещании о предварительных итогах единого дня голосования – 2026. Об этом губернатор сообщил в своём канале в мессенджере MAX.

Совещание прошло в режиме видео-конференц-связи. Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев, комментируя предварительные итоги выборов, отметил результаты экзитполов.

«Экзитполы свидетельствуют о том, что партия выступила на выборах достойно: жители страны сохраняют доверие к ведущей политической силе и считают возможным доверить ей и дальше управление Россией на самых разных уровнях государственной власти», – сказал Дмитрий Медведев.

По данным экзитпола ВЦИОМ, опубликованным после завершения голосования 20 сентября, «Единая Россия» получила 49,4 % ответов опрошенных избирателей. Исследование проводилось на 1 755 избирательных участках в 69 регионах, в нём приняло участие более 266 тысяч человек.