Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Политика

Михаил Ведерников принял участие в совещании о предварительных итогах выборов

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников вместе с председателем регионального Законодательного Собрания Александром Котовым, сенаторами Алексеем Наумцом и Натальей Мельниковой, депутатом Госдумы Александром Козловским и главой Пскова Борисом Елкиным принял участие в селекторном совещании о предварительных итогах единого дня голосования – 2026. Об этом губернатор сообщил в своём канале в мессенджере MAX.

Фото: канал Михаила Ведерникова в мессенджере MAX

Совещание прошло в режиме видео-конференц-связи. Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев, комментируя предварительные итоги выборов, отметил результаты экзитполов.

«Экзитполы свидетельствуют о том, что партия выступила на выборах достойно: жители страны сохраняют доверие к ведущей политической силе и считают возможным доверить ей и дальше управление Россией на самых разных уровнях государственной власти», – сказал Дмитрий Медведев.

По данным экзитпола ВЦИОМ, опубликованным после завершения голосования 20 сентября, «Единая Россия» получила 49,4 % ответов опрошенных избирателей. Исследование проводилось на 1 755 избирательных участках в 69 регионах, в нём приняло участие более 266 тысяч человек.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>



21 сентября 2026

Александр Козловский лидирует на выборах в Госдуму в округе №150
21 сентября 2026

«Единая Россия» лидирует на выборах в Заксобрание Псковской области по партийным спискам
21 сентября 2026

«Старшее поколение ждёт комиссию с выпечкой»: Ольга Потапова – об атмосфере прошедшего голосования
21 сентября 2026

Михаил Ведерников принял участие в совещании о предварительных итогах выборов
20 сентября 2026

Наблюдатели не зафиксировали нарушений на выборах в Псковской области – Наталья Исакова
20 сентября 2026

Глава Пыталовского округа рассказала, как проходило голосование на границе с Латвией
20 сентября 2026

«Люди видят изменения»: Борис Елкин – о высокой явке на выборы в Псковской области
20 сентября 2026

Сенатор Алексей Наумец отметил сплочённость россиян во время выборов

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...