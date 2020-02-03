Самые обеспеченные россияне за месяц потеряли почти восемь миллиардов долларов

21:53, 03 февраля 2020, ПАИ

В январе российские миллиардеры понесли убытки в размере 7,77 миллиардов долларов. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на рейтинг Bloomberg.

На данный момент в рейтинге 500 богатейших людях планеты находятся 23 россиянина. При составлении рейтинга учитывается стоимость компаний, которые находятся в собственности предпринимателей.

Только семерым россиянам удалось преумножить свой капитал. Так, владелец «Норникеля» Владимир Потанин стал богаче на 1,44 миллиарда долларов и по-прежнему является лидером среди наших соотечественников. Совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов также увеличил свое состояние на 600 миллионов долларов.

Январь оказался убыточным для акционера «Новатэка» Леонида Михельсона: ранее бывший третьим в списке он потерял 2,46 миллиарда долларов. Владелец Volga group Геннадий Тимченко за месяц обеднел на 1,96 миллиарда долларов, а Андрей Мельниченко потерял 1,52 миллиарда.

Ранее в СМИ появилась информация, что за 2019 год 23 богатейших россиянина увеличили свой капитал на 52,9 миллиарда долларов, что является абсолютным рекордом за последние 4 года.