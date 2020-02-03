Россия стала второй по дешевизне бензина среди европейских стран

Россия со стоимостью бензина в 45,8 рублей за литр занимает второе место в Европе по дешевизне топлива. Об этом сообщают РИА Новости.

Первое место данного рейтинга занимает Казахстан - при переводе в рубль цена литра 95-го бензина в этой стране стоит 27,7 рубля. На третьем месте - Белоруссия, на четвертом — Украина. Дороже всего обойдется покупка бензина в Нидерландах — порядка 117,7 рубля за литр. Причина - в высоких налогах, а также в попытках властей этой страны улучшить экологическую обстановку в стране.

На рынке дизельного топлива ситуация похожая. Так, самое дешевое продается в Казахстане — 44,8 рубля за литр, на втором месте — Россия с 48 рублями за литр. Самый дорогой «дизель» в Швеции — 109 рублей. Также более 100 рублей литр стоит в Великобритании, Норвегии, Италии, Франции, Бельгии и Финляндии.