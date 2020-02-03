0
19:46
Арсений Валентионок: Премия «Народное признание» позволяет получить общественную оценку ранее неизвестным людям
18:38
Иван Степанов о премии «Народное признание – 2019»: Чувствую себя героем, потому что народ выбрал меня
18:11
Десятая церемония премии «Народное признание – 2019» (ВИДЕО)
17:37
Псковские справедливороссы поддержат кандидатуру Сергея Тарасика на выборах главы Печорского района
17:34
Андрей Сазонов: Премия «Народное признание» важна для людей
16:51
Артем Баранов о премии «Народное признание – 2019»: Очень рады, что люди своим голосом поддержали нас
15:46
Региональный конкурс WorldSkills Russia стартовал в Псковской области
Еще новости
Общество

Россия стала второй по дешевизне бензина среди европейских стран

Россия со стоимостью бензина в 45,8 рублей за литр занимает второе место в Европе по дешевизне топлива. Об этом сообщают РИА Новости.

Первое место данного рейтинга занимает Казахстан - при переводе в рубль цена литра 95-го бензина в этой стране стоит 27,7 рубля. На третьем месте - Белоруссия, на четвертом — Украина. Дороже всего обойдется покупка бензина в Нидерландах — порядка 117,7 рубля за литр. Причина - в высоких налогах, а также в попытках властей этой страны улучшить экологическую обстановку в стране.
 
На рынке дизельного топлива ситуация похожая. Так, самое дешевое продается в Казахстане — 44,8 рубля за литр, на втором месте — Россия с 48 рублями за литр. Самый дорогой «дизель» в Швеции — 109 рублей. Также более 100 рублей литр стоит в Великобритании, Норвегии, Италии, Франции, Бельгии и Финляндии.
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Повлияет ли на ваше решение родить ребенка введение маткапитала за первого и его увеличение за второго?
Проголосовать >>>

Арсений Валентионок: Премия «Народное признание» позволяет получить общественную оценку ранее неизвестным людям
03 февраля 2020
Арсений Валентионок: Премия «Народное признание» позволяет получить общественную оценку ранее неизвестным людям
Иван Степанов о премии «Народное признание – 2019»: Чувствую себя героем, потому что народ выбрал меня
03 февраля 2020
Иван Степанов о премии «Народное признание – 2019»: Чувствую себя героем, потому что народ выбрал меня
Десятая церемония премии «Народное признание – 2019» (ВИДЕО)
03 февраля 2020
Десятая церемония премии «Народное признание – 2019» (ВИДЕО)
Псковские справедливороссы поддержат кандидатуру Сергея Тарасика на выборах главы Печорского района
03 февраля 2020
Псковские справедливороссы поддержат кандидатуру Сергея Тарасика на выборах главы Печорского района
Андрей Сазонов: Премия «Народное признание» важна для людей
03 февраля 2020
Андрей Сазонов: Премия «Народное признание» важна для людей
Артем Баранов о премии «Народное признание – 2019»: Очень рады, что люди своим голосом поддержали нас
03 февраля 2020
Артем Баранов о премии «Народное признание – 2019»: Очень рады, что люди своим голосом поддержали нас
Региональный конкурс WorldSkills Russia стартовал в Псковской области
03 февраля 2020
Региональный конкурс WorldSkills Russia стартовал в Псковской области
Любовь Пашкович о «Народном признании – 2019»: Мероприятие очень замечательное и доброе
03 февраля 2020
Любовь Пашкович о «Народном признании – 2019»: Мероприятие очень замечательное и доброе

Идет загрузка...