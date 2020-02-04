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Общество

Запрет на курение в коммунальных квартирах поддержал Минздрав

Российский Минздрав поддержал инициативу депутатов о запрете курения в коммунальных квартирах. Запрет касается общих помещений – коридоры, санузлы и кухни, пишет газета «Известия».

Законопроект об ограничении курения в общих зонах коммунальных квартир внесли в Госдуму 17 декабря 2019 года.

Данная мера направлена на защиту граждан от табачного дыма. Член комитета Госдумы по транспорту и строительству Антон Жарков отметил, что следует запретить курение в общих помещениях коммуналок, но при этом учесть интересы обоих сторон.

«Надо понять, где люди могут дымить и при этом не доставлять проблем соседям», - добавил Антон Жарков.

На данный момент от жильцов коммунальных квартир поступает множество жалоб на курение соседей. Жильцы вынуждены подавать судебные иски и доказывать причиненный ущерб. С принятием закона с таким вопросом можно будет обращаться к участковому.

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