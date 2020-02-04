Количество жертв от коронавируса в Китае возросло до 425 человек

08:05, 04 февраля 2020, ПАИ

От коронавируса в Китае погибли 425 человек. Количество зараженных превысило 20 тысяч человек, передает ТАСС.

Днем ранее число жертв составляло 361. Таким образом, количество смертей увеличилось на 64. Более чем 23,2 тысяч жителей госпитализированы с подозрением на новый коронавирус. Состояние почти 2,8 тысяч пациентов оценивают как тяжелое, еще 171,3 тысячи жителей находятся в карантине. Из больниц выписаны 632 человека.

Согласно последним данным, провинция Хубэй остается наиболее инфицированным регионом – 13,5 тысяч случаев, в том числе 414 смертей. За минувшие сутки в провинции зарегистрировано 2345 новых случаев заражения, 64 человека умерли. Далее следует провинции Гуандун ( 725 зараженных), Чжэцзян (724), Хэнань (566).