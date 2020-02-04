За пение и громкую музыку предложили высаживать из электричек

08:49, 04 февраля 2020, ПАИ

Минтранс РФ выступил с предложением высаживать из электричек за пение и громкую музыку. Кроме того, высадить пассажира из электрички могут за грязную одежду и зловонный запах, сообщает РИА Новости.

В частности, было предложено внести ряд изменений в правила перевозок пассажиров, багажа и грузобагажа железнодорожным транспортом. Планируется дополнить подпункт «а» пункта 70, добавив в него громкую музыку, игру на музыкальных инструментах и неприятный запах, которые могут помешать пассажирам.

Пассажир может быть удален из поезда работником органов внутренних дел, если при посадки или в пути он нарушает правила поезда, общественный порядок и мешает другим пассажирам.