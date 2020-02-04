Экзамены на вождение танков сдали военнослужащие на полигоне в Псковской области
На полигоне «Струги Красные» в Псковской области военнослужащие десантно-штурмового соединения сдали экзамены на вождение танков, сообщает телеканал «Звезда».
На пятикилометровой трассе экипажу необходимо было преодолеть такие препятствия как колейный мост и противотанковый ров. Механики-водители отработали навыки прохода через минно-взрывные заграждения. Также была отработана стрельба - танкисты-десантники поражали мишени на дистанции до полутора километров.
Лучший взвод отправится защищать честь соединения на конкурсе «Танковый биатлон».