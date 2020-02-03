0
15:04
С последним словом обратился к суду бывший псковский вице-губернатор Александр Кузнецов
19:21
Собака раздора: В Пскове назревает конфликт между владелицей овчарки и зоозащитниками
16:53
Эксперты назвали основные причины наездов на пешеходов в Псковской области
11:04
Огнёвку нашли в поставляемых в бюджетные учреждения Псковской области крупах
09:38
Три человека пострадали в ДТП в Усвятском районе
19:10
Подпольное казино прикрыли в Пскове
16:15
«У меня сестра умерла»: Мошенники атаковали жителей Псковской области
Еще новости
Происшествия

Полицейские задержали обокравшего магазин пассажира автобуса «Петербург — Псков»

Полицейские задержали пассажира автобуса «Петербург — Псков», обокравшего магазин райопо в деревне Спицино Гдовского района. Как стало известно Псковскому агентству информации из источника, близкого к правоохранительным органам, им оказался 27-летний безработный молодой человек.

1 февраля в 20:10 житель Гдовского района разбил окно магазина поленом, после чего проник внутрь, откуда украл деньги — 5 тысяч рублей, а также, как позже выяснили следователи, мобильный телефон. Кроме этого, молодой человек выпил спиртное, находясь в торговом помещении, а затем направился на остановку, где сел на автобус «Петербург — Псков».

Установлено, что большую часть украденных денег он потратил на алкоголь, продукты питания, новые кроссовки и автобусные билеты. 

Подозреваемый уже привлекался к уголовной ответственности по семи фактам краж. В настоящее время он задержан. Планируется, что следователи выйдут в суд с ходатайством об избрании в отношении злоумышленника меры пресечения в виде заключения под стражу.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Повлияет ли на ваше решение родить ребенка введение маткапитала за первого и его увеличение за второго?
Проголосовать >>>

С последним словом обратился к суду бывший псковский вице-губернатор Александр Кузнецов
03 февраля 2020
С последним словом обратился к суду бывший псковский вице-губернатор Александр Кузнецов
Эксперты назвали основные причины наездов на пешеходов в Псковской области
28 января 2020
Эксперты назвали основные причины наездов на пешеходов в Псковской области
Огнёвку нашли в поставляемых в бюджетные учреждения Псковской области крупах
28 января 2020
Огнёвку нашли в поставляемых в бюджетные учреждения Псковской области крупах
Три человека пострадали в ДТП в Усвятском районе
28 января 2020
Три человека пострадали в ДТП в Усвятском районе
Подпольное казино прикрыли в Пскове
27 января 2020
Подпольное казино прикрыли в Пскове
600 человек наказали за нарушение закона о тишине в Псковской области
23 января 2020
600 человек наказали за нарушение закона о тишине в Псковской области
Полицейские обнародовали статистику совершенных в Псковской области в 2019 году преступлений
23 января 2020
Полицейские обнародовали статистику совершенных в Псковской области в 2019 году преступлений
Два автомобиля столкнулись в Пскове, есть пострадавшие
22 января 2020
Два автомобиля столкнулись в Пскове, есть пострадавшие

Идет загрузка...