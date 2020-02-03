Полицейские задержали обокравшего магазин пассажира автобуса «Петербург — Псков»

09:38, 04 февраля 2020, ПАИ

Полицейские задержали пассажира автобуса «Петербург — Псков», обокравшего магазин райопо в деревне Спицино Гдовского района. Как стало известно Псковскому агентству информации из источника, близкого к правоохранительным органам, им оказался 27-летний безработный молодой человек.

1 февраля в 20:10 житель Гдовского района разбил окно магазина поленом, после чего проник внутрь, откуда украл деньги — 5 тысяч рублей, а также, как позже выяснили следователи, мобильный телефон. Кроме этого, молодой человек выпил спиртное, находясь в торговом помещении, а затем направился на остановку, где сел на автобус «Петербург — Псков».

Установлено, что большую часть украденных денег он потратил на алкоголь, продукты питания, новые кроссовки и автобусные билеты.

Подозреваемый уже привлекался к уголовной ответственности по семи фактам краж. В настоящее время он задержан. Планируется, что следователи выйдут в суд с ходатайством об избрании в отношении злоумышленника меры пресечения в виде заключения под стражу.