Эпидемиологический порог по заболеваемости гриппа и ОРВИ превышен в 23 регионах России

10:03, 04 февраля 2020, ПАИ

В 23 регионах России, а также в восьми центральных городах субъектов, превышен недельный эпидемиологический порог по заболеваемости гриппа и ОРВИ. Как сообщается на сайте Роспотребнадзора, мониторинг производился с 27 января по 2 февраля.

Специалисты подчеркнули, что в эпидемический процесс преимущественно вовлечены дети с 3 до 6 лет и с 7 до 14 лет. Отмечается, что доля вирусов гриппа продолжает возрастать. Превалирует вирус гриппа В, пояснили в ведомстве.

Роспотребнадзор напомнил, что в России привили более 73,95 млн человек, то есть 50,5% от численности населения. Ситуацию с распространением гриппа и ОРВИ ведомство держит на контроле.