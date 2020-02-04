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Общество

Эпидемиологический порог по заболеваемости гриппа и ОРВИ превышен в 23 регионах России

В 23 регионах России, а также в восьми центральных городах субъектов, превышен недельный эпидемиологический порог по заболеваемости гриппа и ОРВИ. Как сообщается на сайте Роспотребнадзора, мониторинг производился с 27 января по 2 февраля.

Специалисты подчеркнули, что в эпидемический процесс преимущественно вовлечены дети с 3 до 6 лет и с 7 до 14 лет. Отмечается, что доля вирусов гриппа продолжает возрастать. Превалирует вирус гриппа В, пояснили в ведомстве.

Роспотребнадзор напомнил, что в России привили более 73,95 млн человек, то есть 50,5% от численности населения. Ситуацию с распространением гриппа и ОРВИ ведомство держит на контроле.

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