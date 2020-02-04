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Общество

Туристский потенциал Псковской области презентовали в Латвии

Делегация Псковской области презентовала туристский потенциал региона на 27-й международной выставке «BaltTour-2020» в Латвии. Как сообщили Псковскому агентству информации в комитете по туризму региона, от Псковской области на выставке за последние годы была самая многочисленная делегация представителей туриндустрии. В её состав вошли представители туроператоров, коллективных средств размещения и ремесленники.

На мероприятии комитет по туризму Псковской области, региональный центр поддержки экспорта и Псковский областной союз туриндустрии организовали выставочный стенд региона. С его помощью псковские туроператоры презентовали посетителям международной выставки свои новые маршруты, выгодные предложения, актуальные интерактивные программы для детей и взрослых по различным направлениям туризма: культурно-познавательный, детский, сельский, религиозный и экологический.

Кроме того, специально для выставки комитет по туризму Псковской области подготовил новые презентационные печатные материалы: вместе с региональным комитетом по здравоохранению – буклет по медицинскому туризму, вместе с Псковским областным союзом туриндустрии – путеводитель по Пскову и области.

В международной выставке «BaltTour» ежегодно принимает участие около 1 тысячи компаний, оказывающих услуги в сфере туризма и ведущих оптово-розничную торговлю из 40 стран.

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